کشف ۱۰۰۰ میلیارد تومان کالاهای اساسی احتکاری در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی از کشف کالاهای اساسی احتکاری خارج از شبکه توزیع رسمی به ارزش یک همت در شهرستان ساری خبر داد.

وی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار کالاهای اساسی در شهرستان ساری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مازندران افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور نماینده اداره کل صمت، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، موفق شدند محل نگهداری کالاهای اساسی احتکار شده را در ساری شناسایی و در بازرسی از یک سردخانه، مقدار قابل توجهی کالاهای اساسی خارجی را کشف کنند.

سردار مفخمی شهرستانی اقلام کشف شده را شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن زیتون، کنسانتره، گوشت گوساله وارداتی، قطعات مرغ، جوجه، قطعات گوسفندی، زرشک، شکلات، پودر ویتامین، روغن حیوانی خارجی، آب میوه‌های خارجی، پیتزا، فلافل، بستنی، ناگت، ذرت و سایر اقلام برشمرد.

وی با بیان اینکه کالاهای احتکاری مکشوفه خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد و در سامانه ثبت نبود، گفت: برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه یک همت برآورد شده است.