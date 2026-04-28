نقش تعیین کننده مردم در ثبات و پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید علاءالدین کراماتی در آیین تکریم و معارفه معاون عمرانی فرمانداری شهرستان شیراز اظهار کرد: این ایام، ایام حزن و اندوه است و حوادث اخیر، فضای کشور را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند اتفاقات ناگواری رخ داد، اما به لطف خداوند شرایطی فراهم شد تا از شدت تلخی این وقایع کاسته شود.

وی با اشاره به برخی رخدادهای اخیر افزود: از دست دادن شخصیت‌های اثرگذار و کم‌نظیر، خسارت بزرگی برای کشور است و این موضوع، غم و اندوهی عمیق برای مردم ایران به همراه داشته است و فقدان چنین شخصیت‌هایی خسارتی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب گفت: این شخصیت برجسته، از ابعاد فکری و مدیریتی ویژه‌ای برخوردار بود و شناخت دقیق ایشان نیازمند نگاه عمیق فرهنگی و علمی است.

کراماتی در ادامه با اشاره به از دست دادن برخی فرماندهان و چهره‌های اثرگذار کشور تصریح کرد: این افراد نقش مهمی در شکل‌گیری دستاوردهای کشور داشته‌اند و خدمات آنان قابل انکار نیست.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود همه مشکلات و فشارها همواره در صحنه حضور داشته‌اند، گفت: مردم ایران در شرایط مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و پیشرفت کشور ایفا کرده‌اند و این موضوع قابل تقدیر است.

فرماندار شهرستان شیراز تأکید کرد: جامعه ایران با پشتوانه فرهنگی و اعتقادی خود، در مقاطع مختلف از آزمون‌های سخت عبور کرده و این همراهی مردم یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری کشور بوده است.

لازم به ذکر است، در این مراسم، فرزین خوارزمی به‌ عنوان معاون عمرانی فرمانداری شیراز معرفی و از خدمات سید ابوذر حسینی تقدیر شد.