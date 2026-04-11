«پویش جانفدا برای ایران» روایت همبستگی ملت در برابر دشمن است

سید علاالدین کراماتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به «پویش جانفدا برای ایران» گفت: این پویش مبارک نمادی از پیوند عمیق هویت ملی و روحیه دفاع از میهن در میان ایرانیان است.
وی ادامه داد: این حرکت مردمی، بیانگر آن است که مؤلفههای دین، ملیت و هویت ایرانی در بزنگاههای تاریخی به یکدیگر گره میخورند و نیرویی واحد برای دفاع از کشور شکل میدهند.
فرماندار شیراز تصریح کرد: «جانفدا» تنها یک پویش نیست، بلکه تجلی روحیهای است که ایرانیان را در برابر تهدیدهای بیرونی به صفی واحد تبدیل میکند؛ روحیهای که تصویر روشنی از تعهد، غیرت و وطندوستی ملت ایران به جهان ارائه میدهد.
