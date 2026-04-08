  1. استانها
  2. فارس
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

کراماتی:هرگونه تبلیغات زودهنگام نامزدهای شورا تخلف است

شیراز- رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز گفت هرگونه فعالیت تبلیغاتی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، پیش از سوم اردیبهشت و پس از نهم اردیبهشت ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،سید علاءالدین کراماتی با اشاره به زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: نامزدهای انتخابات شوراها باید منتظر آغاز رسمی فصل تبلیغات از تاریخ سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه باشند.

فرماندار شیراز با تأکید بر اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیز دقیقاً مشابه فضای حقیقی، پیش از موعد مقرر ممنوع است، افزود: انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها پیش از سوم اردیبهشت، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خاطرنشان کرد: انتخابات روز جمعه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد و فعالیت‌های تبلیغاتی باید صرفاً در بازه ۷ روزه از سوم تا نهم اردیبهشت انجام شود. ستاد انتخابات شهرستان شیراز با هرگونه تخلف انتخاباتی در هر دو فضای حقیقی و مجازی برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6795616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با این وضع تایید صلاحیت ها در استان فرقی هم نمیکنه

