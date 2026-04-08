کراماتی:هرگونه تبلیغات زودهنگام نامزدهای شورا تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر،سید علاءالدین کراماتی با اشاره به زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: نامزدهای انتخابات شوراها باید منتظر آغاز رسمی فصل تبلیغات از تاریخ سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه باشند.

فرماندار شیراز با تأکید بر اینکه تبلیغات در فضای مجازی نیز دقیقاً مشابه فضای حقیقی، پیش از موعد مقرر ممنوع است، افزود: انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها پیش از سوم اردیبهشت، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خاطرنشان کرد: انتخابات روز جمعه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد و فعالیت‌های تبلیغاتی باید صرفاً در بازه ۷ روزه از سوم تا نهم اردیبهشت انجام شود. ستاد انتخابات شهرستان شیراز با هرگونه تخلف انتخاباتی در هر دو فضای حقیقی و مجازی برخورد قانونی خواهد کرد.