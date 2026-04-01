جمهوری اسلامی ایران؛ پیوند ماندگار «مشروعیت دینی» و «مقبولیت مردمی»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۲ فروردین در حافظه تاریخی ملت ایران، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه نقطه عطفی در پیوند میان اراده مردم و حاکمیت الهی به شمار می‌رود.

روزی که ملت ایران با حضوری آگاهانه در همه‌پرسی، مسیر آینده خود را بر پایه «جمهوری اسلامی» ترسیم کردند و الگویی نو از حکمرانی را به جهان ارائه دادند.

در شرایطی که دشمنان با روایت‌سازی‌های رسانه‌ای تلاش دارند پشتوانه مردمی نظام را کمرنگ جلوه دهند، بازخوانی ابعاد نظری و عملی این روز بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

۱۲ فروردین، نه‌تنها یادآور یک انتخاب تاریخی، بلکه نماد تداوم حضور مردمی در صحنه‌های حساس و تضمین‌کننده ثبات و امنیت کشور است.

۱۲ فروردین نماد حکومت مستضعفین و تحقق عینی مردم سالاری دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح بیانیه تاریخی امام خمینی (ره) درباره ۱۲ فروردین، این روز را نماد حکومت مستضعفین و تحقق عینی مردم سالاری دینی در عصر غیبت دانست و تأکید کرد: حضور حماسی مردم در عرصه‌های مختلف از جمله در جنگ اخیر، روایت وارونه دشمنان مبنی بر اقلیت بودن نظام را باطل کرد و به جهانیان نشان داد جمهوری اسلامی برآمده از اراده عمومی مردم است.

وی ضمن گرامیداشت سالروز جمهوری اسلامی به تبیین این پرسش پرداخت که چرا امام خمینی (ره) روز شکل‌گیری جمهوری اسلامی با رأی مردم را اولین روز حکومت الله نامیدند، در حالی که در صدر اسلام حکومت رسول خدا (ص) و امام علی (ع) نیز بر اساس ولایت الهی بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: امام با این تعبیر به تفاوت ماهوی در نهادینه شدن حاکمیت الهی اشاره داشت. اگرچه در صدر اسلام اصل حاکمیت الهی تحقق یافت، اما آن تجربه نتوانست به نظامی پایدار با ساختار مدرن، پشتوانه مردمی فراگیر و استمرار نهادی تبدیل شود؛ اما جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ تشیع، ولایت فقیه را با رأی مستقیم مردم درهم آمیخت و الگویی از حکومت الهی ارائه داد که هم مشروعیت دینی دارد و هم مقبولیت همگانی.

ایجاد امنیت پایدار با حضور حداکثری مردم

حجت الاسلام قاسمی اصرار امام بر برگزاری همه‌پرسی را نشان‌دهنده نظریه‌ای عمیق دانست که در عصر غیبت، حکومت الله بدون حضور و انتخاب آگاهانه مردم تحقق عینی نمی‌یابد؛ رویکردی که به کسانی که جمهوریت را با اسلامی بودن نظام در تضاد می‌پنداشتند، پاسخ نظری و عملی داد.

وی ۱۲ فروردین را سرآغاز فروپاشی قصرهای طاغوت و جایگزینی حکومت مستضعفین خواند و تصریح کرد: از نگاه امام، این روز نه فقط عید ملی، بلکه یکی از اعیاد بزرگ مذهبی است که باید زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر، نقش مردم در ایجاد امنیت و ثبات کشور را تجلی عینی حکومت مستضعفین در اندیشه امام دانست و گفت: مردم در صحنه‌های حساس نشان دادند که در این نظام نه تماشاگر، بلکه صاحبان اصلی میدان هستند. ایجاد امنیت پایدار در شرایط پیچیده منطقه‌ای بدون حضور آگاهانه و جهادی مردم ممکن نبود و جمهوری اسلامی با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، ثبات و امنیت را علیرغم همه توطئه‌ها حفظ کرده است.

حجت‌الاسلام قاسمی در پایان با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار برای القای جدایی مردم از نظام، خاطرنشان کرد: حضور گسترده و مؤمنانه مردم در عرصه دفاع از امنیت کشور، روایت اقلیت بودن نظام را باطل کرد و به جهانیان نشان داد جمهوری اسلامی برخاسته از عمق باور و همراهی مردم است. ۱۲ فروردین نماد این حقیقت است که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و این سرمایه اجتماعی عظیم، بزرگترین سد در برابر توطئه‌های استکبار محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ثمره انتخاب آگاهانه ملت ایران است

سید علاالدین کراماتی فرماندار شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر ۱۲ فروردین، این روز را یکی از ماندگارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: دوازدهم فروردین‌ماه یادآور روزی است که ملت بزرگ ایران با حضوری آگاهانه و رأیی قاطع، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و مسیر تازه‌ای از حیات سیاسی و اجتماعی کشور را رقم زدند.

وی با بیان اینکه این روز نماد اعتماد مردم به اراده جمعی و مشارکت عمومی است، افزود: تکیه بر ارزش‌هایی همچون استقلال، عزت ملی و پیشرفت، از مهم‌ترین دستاوردهای این انتخاب تاریخی به شمار می‌رود.

فرماندار شیراز ادامه داد: بی‌تردید تداوم این مسیر نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش همه‌جانبه برای تحقق توسعه، امنیت و رفاه عمومی در جامعه است.

حفظ استقلال و امنیت، خط قرمز ملت ایران است

کراماتی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروز ملت ایران با اتکا به روحیه ایستادگی، وحدت ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در برابر تهدیدها و فشارهای بیرونی ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی، اصلی خدشه‌ناپذیر برای آنان است.

فرماندار شیراز در پایان با گرامیداشت سالروز استقرار جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: با همدلی و مشارکت همه اقشار، مسیر پیشرفت، آرامش و اعتلای کشور با شتاب بیشتری تداوم یابد.