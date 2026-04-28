کشف و امحای ۵ مزرعه کشت خشخاش در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقیان گفت: در پی انجام رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های قابل توجه از سوی شهروندان، موضوع کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در مناطق حاشیه‌ای و روستاهای تابعه دشت آزادگان به‌طور ویژه در دستور کار قضایی و انتظامی شهرستان دشت آزادگان قرار گرفت که پنج مزرعه تحت کشت گیاه خشخاش، شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت برخورد فوری با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی، بلافاصله دستور قضایی برای انجام عملیات میدانی صادر و تیم‌های عملیاتی با تجهیزات کامل و هماهنگی‌های دقیق به محل مورد نظر اعزام شدند.

صادقیان ادامه داد: پس از ثبت مستندات، تمامی بوته‌های کشت‌شده به تعداد ۱۳۷۰ بوته در همان محل و تحت نظارت قانونی امحا و معدوم شدند تا از هرگونه سوءاستفاده و برداشت غیرقانونی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی و عوامل انتظامی در برخورد با مخلان امنیت عمومی و تهدیدکنندگان سلامت جامعه، تصریح کرد: پرونده قضایی مرتبط با این موضوع تشکیل شده و پس از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و همچنین بهره‌برداران زمین و هدایت‌کنندگان این فعالیت‌ها با جدیت در حال رسیدگی است.