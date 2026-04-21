۳ مزرعه کشت خشخاش در حمیدیه امحا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حاتمیان اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیهای شهرستان، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از تایید صحت گزارشها، دستور قضایی فوری صادر و تیمهای عملیاتی متشکل از پلیس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
حاتمیان گفت: در این عملیات ضربتی با حضور میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه، سه مزرعه مجزا که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود، شناسایی و تمامی بوتهها در همان محل امحاء و معدوم شد.
وی با تاکید بر برخورد بدون اغماض با مخلان امنیت و سلامت جامعه، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه افزود: دستگاه قضا اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانوادهها را به خطر بیندازند.
حاتمیان از شهروندان حمیدیه خواست تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند.
