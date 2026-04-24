امحای ۱۲۰۰ بوته خشخاش در روستای چمن سوخته شهرستان بویراحمد 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیه‌ای بخش کبگیان شهرستان بویراحمد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از تایید صحت گزارش‌ها، و اخذ دستور قضایی عوامل پاسگاه انتظامی کبگیان به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: در این عملیات مزرعه مجزا که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود، شناسایی و تمامی بوته‌ها در همان محل امحاء و معدوم شد.

‌وی ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.

سرهنگ گرجیان افزود : پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانواده‌ها را به خطر بیندازند.

وی از شهروندان بویراحمد خواست تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجعه انتظامی اطلاع دهند.