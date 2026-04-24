  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۴۹

امحای ۱۲۰۰ بوته خشخاش در روستای چمن سوخته شهرستان بویراحمد 

یاسوج- فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: هزار و ۲۰۰ بوته خشخاش در روستای چمن سوخته این شهرستان شناسایی و به‌طور کامل معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر کشت غیرمجاز گیاهان مواد مخدر در نقاط حاشیه‌ای بخش کبگیان شهرستان بویراحمد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از تایید صحت گزارش‌ها، و اخذ دستور قضایی عوامل پاسگاه انتظامی کبگیان به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: در این عملیات مزرعه مجزا که تحت کشت گیاه ممنوعه خشخاش بود، شناسایی و تمامی بوته‌ها در همان محل امحاء و معدوم شد.

‌وی ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.

سرهنگ گرجیان افزود : پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با استفاده از اراضی کشاورزی، سلامت جوانان و امنیت روانی خانواده‌ها را به خطر بیندازند.

وی از شهروندان بویراحمد خواست تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجعه انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 6809525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها