مزارع کشت خشخاش در لالی و الوار گرمسیری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود هفت هکتار از اراضی بخش الوار گرمسیری که در به صورت غیرقانونی در چند مزرعه از این شهر تحت کشت گیاه خشخاش بود، پس از دریافت گزارش نیروی انتظامی و دستور قضایی، تخریب شد.

فرشاد اسدی اصل رئیس دادگاه بخش الوار گرمسیری با تاکید بر برخورد بدون اغماض با مخلان امنیت و سلامت جامعه، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و مالکان این مزارع با جدیت در حال پیگیری است.

وی از مردم بخش الوار گرمسیری درخواست کرد تا هرگونه گزارش در زمینه کشت یا توزیع مواد مخدر را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند.

سجاد میرچناری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا نیز از کشف تقریبی پنج هزار متر مزرعه خشخاش در اندیکا خبر داد و افزود: با اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و به هنگام مأموران انتظامی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و محوریت پاسگاه چلو، فرماندهی انتظامی شهرستان طی یک عملیات منسجم و هدفمند مقدار تقریبی پنج هزار متر کشت خشخاش به مقدار تقریبی 112 هزار بوته در هشت مزرعه خشخاش شناسایی، کشف و بلافاصله امحاء شد.

وی گفت: برای عوامل شناسایی شده، پرونده قضایی تشکیل شده و با آنان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.