ترافیک در مسیرهای منتهی به مشهد پرحجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: علاوه بر ترافیک پرحجم در مسیر آزاد راه شهید شوشتری (باغچه-مشهد) و بزرگراه قوچان - مشهد حرکت کاروان های پیاده به تعداد حدود ۲ هزار زائر در جاده قدیم نیشابور به سمت مشهد همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: پیش بینی می‌شود عصر امروز اوج ترافیک سفر و عزیمت به مشهد ثبت شود و ترددهای جاده‌ای فردا چهارشنبه نیز به صورت پرحجم ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: دیروز براثر یک فقره تصادف منجر به فوت در جاده ییلاقی باغرود نیشابور بین خودروی سواری و دوچرخه یک نفر جان باخت.

میش مست افزود: همچنین در اثر وقوع هشت فقره تصادف جرحی ۱۰ نفر مصدوم شده و وقوع ۲۷ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده‌های استان ثبت شد.