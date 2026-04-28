ترافیک در مسیرهای منتهی به مشهد پرحجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: علاوه بر ترافیک پرحجم در مسیر آزاد راه شهید شوشتری (باغچه-مشهد) و بزرگراه قوچان - مشهد حرکت کاروان های پیاده به تعداد حدود ۲ هزار زائر در جاده قدیم نیشابور به سمت مشهد همچنان ادامه دارد.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: پیش بینی میشود عصر امروز اوج ترافیک سفر و عزیمت به مشهد ثبت شود و ترددهای جادهای فردا چهارشنبه نیز به صورت پرحجم ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: دیروز براثر یک فقره تصادف منجر به فوت در جاده ییلاقی باغرود نیشابور بین خودروی سواری و دوچرخه یک نفر جان باخت.
میش مست افزود: همچنین در اثر وقوع هشت فقره تصادف جرحی ۱۰ نفر مصدوم شده و وقوع ۲۷ فقره تصادف خسارتی نیز در جادههای استان ثبت شد.
