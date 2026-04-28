به گزارش خبرگزاری مهر، نوروزی اظهار کزد: بهمنظور تأمین آرامش و سهولت تردد در شب ولادت باسعادت حضرت امامرضا(ع)، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی اعمال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری مشهد گفت: از ساعت ۱۴ روز سهشنبه، تردد و توقف وسایل نقلیه در خیابان امامرضا(ع) و ورودیهای خیابان بسیج تا میدان بیتالمقدس در هر دو مسیر ممنوع خواهد بود.
وی افزود: خودروهایی که در این محدوده پس از ساعت یادشده پارک شوند، از سوی پلیس راهور به پارکینگهای تعیینشده منتقل خواهند شد.
نوروزی بیان کرد: با توجه به ظرفیت محدود پارکینگها، در صورت نیاز با نظر پلیس راهور محدودیتهای مقطعی بیشتری نیز برای مدیریت ترافیک در مسیرهای پیرامونی حرم اعمال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری مشهد اظهار کرد: از شهروندان و زائران محترم درخواست میگردد برای جلوگیری از ازدحام، از حملونقل عمومی شهری استفاده کرده و از پارک خودرو در محورهای منتهی به حرم مطهر خودداری کنند.
نظر شما