ترافیک در مسیرآزاد راه شهید شوشتری پرحجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک در مسیر آزادراه شهید شوشتری (مشهد- باغچه) پرحجم است، اظهار کرد: تردد خودروها با پلاک‌های غیربومی در ورودی‌های استان و جاده‌های منتهی به مشهد توسط همکاران پلیس راه مشهود بوده که نشان دهنده آغاز موج سفرها به مناسبت دهه کرامت و سالروز ولادت امام رضا (ع) است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار زائر پیاده در ملک آباد اسکان یافته‌اند که از صبح امروز از مسیر جاده قدیم مشهد - نیشابور راهی مشهد می‌شوند.

وی گفت: طبق گزارش‌های دریافتی تا این لحظه بیش از ۱۰۰ زائر پیاده نیز از دیگر مسیرهای اطراف مشهد به سمت این شهر در حرکتند، اما مسیر اصلی برای تردد زائران پیاده جاده قدیم نیشابور است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: اوج سفرها و ترافیک جاده‌ای به مناسبت دهه کرامت طی فردا سه شنبه در استان ثبت شود.

وی از عدم وقوع تصادف منجر به فوت در جاده‌های استان طی دیروز یکشنبه خبر داد و گفت: روز گذشته هفت فقره تصادف جرحی با ۱۱ مجروح و ۲۳ فقره تصادف خسارتی در طول جاده‌های استان ثبت شد.