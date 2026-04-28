۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۸

خدمت‌رسانی ۸ موکب جاده‌ای به حدود ۴ هزار زائر پیاده دهه کرامت در مشهد

خدمت‌رسانی ۸ موکب جاده‌ای به حدود ۴ هزار زائر پیاده دهه کرامت در مشهد

مشهد- مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی از پیش‌بینی خدمت‌رسانی به حدود چهار هزار زائر پیاده در دهه کرامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری با اشاره به تشرف حدود چهار هزار زائر پیاده حضرت رضا علیه‌السلام به مشهد مقدس در دهه کرامت اظهار کرد: جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به این عزیزان در اداره کل رفاه زائرین استانداری برگزار شده است.

مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: برای ارائه خدمات به زائرین عزیز پیاده، هشت موکب جاده‌ای فعال هستند، تمهیدات ایمنی و ترافیکی توسط پلیس راه استان در حال اجرا است، تأمین آب شرب و بهداشتی زائرین پیاده توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد صورت می‌گیرد و اطعام و پذیرایی از زائرین عزیز توسط گروه‌های مردمی و از طریق جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده در حال انجام است.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان در مسیر پیاده‌روی کاروان‌ها مستقر هستند و قرارگاه مردمی رمضان کار پخت و توزیع نان مورد نیاز کاروان‌های زائرین پیاده را انجام می‌دهد.

کد مطلب 6813414

