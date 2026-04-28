به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله شریعتمداری با اشاره به تشرف حدود چهار هزار زائر پیاده حضرت رضا علیهالسلام به مشهد مقدس در دهه کرامت اظهار کرد: جلسات هماهنگی با دستگاههای مختلف برای خدمترسانی به این عزیزان در اداره کل رفاه زائرین استانداری برگزار شده است.
مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: برای ارائه خدمات به زائرین عزیز پیاده، هشت موکب جادهای فعال هستند، تمهیدات ایمنی و ترافیکی توسط پلیس راه استان در حال اجرا است، تأمین آب شرب و بهداشتی زائرین پیاده توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد صورت میگیرد و اطعام و پذیرایی از زائرین عزیز توسط گروههای مردمی و از طریق جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده در حال انجام است.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان در مسیر پیادهروی کاروانها مستقر هستند و قرارگاه مردمی رمضان کار پخت و توزیع نان مورد نیاز کاروانهای زائرین پیاده را انجام میدهد.
