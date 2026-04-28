به گزارش خبرنگار مهر، مسلم علیزاده، ظهر سه شبه در جمع صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف فهرج اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، ۲۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی این شهرستان کاهش یافته و بسیاری از این موارد با صلح و سازش مختومه شده‌اند.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی در شهرستان افزود: ازدواج در سنین پایین یکی از مشکلات موجود در فهرج است که منجر به افزایش پرونده‌های خانوادگی می‌شود و ازدواج‌های سنتی در سنین ۱۳ یا ۱۴ سال، بدون بررسی‌های لازم و گاه بدون رضایت کامل زوجین، در بسیاری از موارد به طلاق و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی منجر شده است.

علیزاده، تصریح کرد: این نوع ازدواج‌ها که بعضاً صرفاً بر اساس پیشنهاد یکی از بزرگان طایفه و بدون انجام تحقیقات کافی صورت می‌گیرد، به دلیل نبود آمادگی لازم در زوجین و همچنین افزایش تعداد فرزندان، در نهایت به اختلافات خانوادگی و طلاق می‌انجامد.

رئیس حوزه قضایی فهرج از بزرگان و ریش‌سفیدان طوایف خواست در راستای تحکیم بنیان خانواده تلاش کنند تا ازدواج‌ها در سنین معقول و با بررسی‌های دقیق‌تر انجام شود، چرا که این امر می‌تواند نقش مهمی در کاهش طلاق و پرونده‌های قضایی داشته باشد.

وی همچنین افزایش نزاع را از دیگر مشکلات شهرستان عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی افراد به جای مراجعه به حوزه قضایی، بزرگان یا ریش‌سفیدان برای حل اختلاف، شخصاً وارد موضوع می‌شوند که این اقدام به افزایش درگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید منجر می‌شود.

علیزاده تأکید کرد: در صورت توجه مردم به توصیه‌ها و مراجعه به بزرگان و مراجع قانونی برای حل اختلافات، می‌توان از افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

گفتنی است در پایان این گردهمایی از صلح‌یاران و بزرگان طوایف شهرستان فهرج تجلیل به عمل آمد.