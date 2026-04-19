۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

تعیین تکلیف ۸۰ درصد پرونده های رسوبی اموال تملیکی در کرمان

کرمان- دادستان کرمان گفت: ۸۰ درصد پرونده‌های رسوبی حوزه اموال تملیکی در استان کرمان تعیین‌تکلیف شده و روند رسیدگی به اموال توقیفی در مقایسه با گذشته سرعت چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات صورت‌ گرفته به منظور ساماندهی انبارهای اموال تملیکی در استان کرمان، گفت: ۸۰ درصد پرونده‌های رسوبی در حوزه اموال تملیکی در استان کرمان تعیین‌تکلیف شده و روند رسیدگی به اموال توقیفی در مقایسه با گذشته سرعت چشمگیری یافته است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر با انجام بررسی‌های میدانی، تشکیل جلسات کارشناسی و صدور دستورات عملیاتی، تلاش شد وضعیت پرونده‌های معوق، فاقد سابقه و بلاتکلیف در حوزه اموال تملیکی از حالت رکود خارج شود.

وی اظهارداشت: طی سال گذشته دستور پیگیری ۲۴۴ فقره پرونده فاقد سابقه، پیگیری احکام صادر و واصل‌نشده تعزیرات و همچنین دستور واگذاری ۱۲۰ فقره پرونده فاقد سابقه پستی و تیپاکس به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب که دستور پیگیری ۳۵۰ فقره پرونده فاقد سابقه نیز ابلاغ شده است، عنوان کرد: در کنار این اقدامات، مشکلات و نارسایی‌های سامانه سادا نوین نیز طی جلسات تخصصی بررسی و بخش زیادی از چالش‌های آن برطرف شد.

بخشی، همچنین درباره وضعیت انبارهای اموال تملیکی در سیرجان اظهار داشت: پرونده‌های موجود در انبار این شهرستان نیز با حساسیت ویژه در دست رسیدگی است و مراحل بررسی آنها به صورت مستمر دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان کرمان از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و اجرای دو مرحله امحای کالاهای قاچاق در سطح استان به عنوان بخشی از دستاوردهای این اقدامات یاد کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی استان کرمان با رویکرد فعال و نظارت دائمی اجازه نخواهد داد پرونده‌ها یا اموال توقیفی بدون تعیین تکلیف باقی بمانند و روند اصلاح، پیگیری و ساماندهی تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.

