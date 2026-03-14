حمیدی: ۵۰ درصد ظرفیت شعب قضایی کرمان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ظهر شنبه در بازدید از کلیه شعب دادگاه های تجدیدنظر کرمان با اشاره به تفویض اختیار شیفت و کشیک قضات و کارمندان به سرپرست محاکم، گفت: هدف از این اقدام، برنامه‌ریزی دقیق برای اطمینان از رسیدگی به کارهای ضروری مردم است.

وی افزود: وقت‌های رسیدگی پیش رو ابطال و تجدید خواهند شد تا بتوانیم با تمرکز بر پرونده‌های معوق و مسن، نسبت به صدور رأی اقدام نماییم.

حجت الاسلام حمیدی، همچنین از رسیدگی به پرونده‌ها در برخی شعب تجدیدنظر با وقت رسیدگی تعیین شده خبر داد و تأکید کرد: شعب مفتوح هستند و به امورات مردم رسیدگی خواهد شد.

وی در خصوص ظرفیت فعالیت شعب در شهرستان‌ها نیز توضیح داد: در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، به طور کلی ۵۰ درصد از ظرفیت کاری فعال است؛ اما در برخی شهرستان‌ها که در معرض تهدید بیشتری قرار دارند، با همین ظرفیت ۵۰ درصد و در سایر شهرستان‌ها با ظرفیت ۱۰۰ درصد به امورات مراجعان رسیدگی خواهد شد.