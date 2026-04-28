به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک آمریکایی گلدمنساکس اعلام کرد با توجه به کاهش تولید نفت در خاورمیانه، برآورد خود از قیمت نفت برنت و دابلیوتیآی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را بهترتیب ۹۰ و ۸۳ دلار برای هر بشکه افزایش داده است.
تحلیلگران این بانک به رهبری دان استرویون اعلام کردند ریسکهای افزایشی قیمت نفت، جهش بیسابقه قیمت فرآوردهها، خطر کمبود عرضه و ابعاد گسترده شوک نفتی سبب شده ارزیابی اقتصادی فراتر از پیشبینیهای اولیه قرار گیرد.
در این گزارش فرض شده صادرات نفت خاورمیانه از تنگه هرمز تا پایان ژوئن نسبت به میانه ماه مه به وضعیت عادی بازگردد، اما روند احیای تولید کشورهای منطقه کندتر پیش برود.
گلدمنساکس برآورد کرده افت روزانه ۱۴.۵ میلیون بشکهای تولید نفت خاورمیانه سبب کاهش بیسابقه ذخیرهسازیهای جهانی با سرعت ۱۱ تا ۱۲ میلیون بشکه در روز طی ماه آوریل شده است. این بانک همچنین پیشبینی کرد بازار جهانی نفت از مازاد عرضه روزانه ۱.۸ میلیون بشکهای در ۲۰۲۵ به کمبود ۹.۶ میلیون بشکهای در سهماهه دوم ۲۰۲۶ تغییر یابد.
این نهاد مالی اعلام کرده با توجه به رشد قیمت فرآوردههای نفتی، انتظار میرود تقاضای جهانی نفت در سهماهه دوم امسال روزانه ۱.۷ میلیون بشکه و در کل سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
تحلیلگران هشدار دادهاند ناپایداری کاهش شدید ذخیرهسازیها و تداوم شوک عرضه ممکن است افت تقاضا را تشدید کند.
