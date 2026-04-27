۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

افزایش پیش‌بینی قیمت نفت توسط گلدمن ساکس در پی کاهش عرضه

افزایش پیش‌بینی قیمت نفت توسط گلدمن ساکس در پی کاهش عرضه

گلدمن ساکس با استناد به کاهش شدید تولید نفت در خاورمیانه پیش‌بینی خود از قیمت برنت و وست‌تگزاس در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در پی کاهش چشمگیر تولید نفت در خاورمیانه برآورد خود از قیمت نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است.

بر اساس یادداشت تحلیلی این بانک قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سه‌ماهه پایانی سال جاری ۹۰ دلار و قیمت هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمیدیت ۸۳ دلار پیش‌بینی شده است.

این ارقام نسبت به پیش‌بینی قبلی گلدمن ساکس که برای برنت ۸۰ دلار و برای وست‌تگزاس ۷۵ دلار اعلام شده بود افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

تحلیلگران این مؤسسه مالی علت این تعدیل صعودی را «بی‌سابقه بودن شوک عرضه» در بازار جهانی نفت عنوان کرده‌اند.

بر اساس این تحلیل پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس نشان می‌دهد بازار جهانی نفت در حال تجربه یک تغییر ساختاری عمیق است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

