به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری، ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته خرید تضمینی گندم استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل برداشت، از برنامه‌ریزی گسترده برای تسهیل روند خرید گندم خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان برای خدمت‌رسانی به کشاورزان پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

وی افزود: پیش از آغاز رسمی خرید، تمامی باسکول‌های مراکز خرید موظف به دریافت گواهی استاندارد هستند و نظارت‌های لازم برای اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات با دقت کامل انجام خواهد شد تا فرآیند خرید با شفافیت و دقت بیشتری همراه باشد.

مهری با تأکید بر تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: تمامی مراکز خرید باید اسناد مربوط به خرید گندم را حداکثر ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به بانک ارسال کنند تا فرآیند بانکی و پرداخت وجه به کشاورزان بدون تأخیر انجام شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: نظارت و بازرسی از مراکز خرید گندم باید به‌صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود و تیم‌های نظارتی موظفند هرگونه تخلف یا مشکل احتمالی را بدون هیچ‌گونه مماشات و در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی میزان خرید تضمینی امسال گفت: برآوردها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری خواهد شد که با توجه به نرخ مصوب، ارزش ریالی این خریدها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این مبلغ به حساب کشاورزان استان واریز می‌شود.

مهری خاطرنشان کرد: گلستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم کشور، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای خرید تضمینی، حمایت مؤثری از کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول راهبردی خواهد بود.