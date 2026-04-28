به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری سه شنبه شب در آیین گشایش موکب شهدای دولت، با اشاره به همراهی همیشگی دولت با مردم به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: بنای این موکب، ارائه خدمات به مردم شریف استان و شنیدن مستقیم مشکلات آنان است.

وی افزود: دولت از ابتدا در کنار مردم بوده و راه‌اندازی این مجموعه در راستای همین پشتیبانی و با عنوان «میز خدمت» صورت می‌گیرد.

نوذری با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، افزود: ماه رمضان ۱۴۰۴ آزمون بزرگی برای ملت ایران بود که با وجود حملات دشمن و شهادت جمعی از مدیران، سربلند از آن عبور کردیم.

وی تاکید کرد: نبرد کنونی، میدان کار و تلاش برای چرخش چرخ اقتصاد کشور است و باید با همت همگانی مدیران، از ایران، تاریخ و هویت آن پاسداری کنیم.

استاندار قزوین حضور پرشور مردم، به‌ویژه بانوان با پرچم سه‌رنگ برافراشته در خیابان‌ها را نشانه تعلق خاطر عمیق ملت به نظام دانست و تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی موکب شهدای دولت، ارتباط مستقیم با مردم و بررسی مشکلات آنان در این مسیر دشوار اقتصادی است؛ باید تلاش کنیم در حوزه‌های مختلف دچار مشکل نشویم و همواره در کنار مردم باشیم.

