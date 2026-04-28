۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۳

نوذری: ملت در جنگ اقتصادی پیروز می‌شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: ملت ایران در جنگ اقتصادی کنونی نیز همچون گذشته و دیگر میادین این نبرد پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری سه شنبه شب در آیین گشایش موکب شهدای دولت، با اشاره به همراهی همیشگی دولت با مردم به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: بنای این موکب، ارائه خدمات به مردم شریف استان و شنیدن مستقیم مشکلات آنان است.

وی افزود: دولت از ابتدا در کنار مردم بوده و راه‌اندازی این مجموعه در راستای همین پشتیبانی و با عنوان «میز خدمت» صورت می‌گیرد.

نوذری با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، افزود: ماه رمضان ۱۴۰۴ آزمون بزرگی برای ملت ایران بود که با وجود حملات دشمن و شهادت جمعی از مدیران، سربلند از آن عبور کردیم.

وی تاکید کرد: نبرد کنونی، میدان کار و تلاش برای چرخش چرخ اقتصاد کشور است و باید با همت همگانی مدیران، از ایران، تاریخ و هویت آن پاسداری کنیم.

استاندار قزوین حضور پرشور مردم، به‌ویژه بانوان با پرچم سه‌رنگ برافراشته در خیابان‌ها را نشانه تعلق خاطر عمیق ملت به نظام دانست و تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی موکب شهدای دولت، ارتباط مستقیم با مردم و بررسی مشکلات آنان در این مسیر دشوار اقتصادی است؛ باید تلاش کنیم در حوزه‌های مختلف دچار مشکل نشویم و همواره در کنار مردم باشیم.

