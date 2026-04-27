وضعیت ذخایر گندم مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر دوشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان ساری با قدردانی از تلاش‌های نانوایان، اظهار کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان همواره بر حمایت از فعالان این صنف و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان استوار است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری واحدهای خبازی افزود: بررسی آنالیز قیمت تمام‌شده تولید نان و اصلاح دستمزدها در دستور کار مسئولان استانی قرار دارد و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه ذخایر گندم در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: گندم باکیفیت و یکنواخت در اختیار کارخانه‌های آرد قرار می‌گیرد که نتیجه آن بهبود کیفیت نان در سطح استان است.

جعفری همچنین با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از کیفیت نان در استان تصریح کرد: شهرستان ساری از نظر کیفیت نان در جایگاه مناسبی قرار دارد و این روند باید با نظارت دقیق استمرار یابد.

وی بر لزوم نظارت بر توزیع سهمیه‌های آرد فوق‌العاده و مدیریت بهینه صف‌ها تأکید کرد.

در ادامه این نشست، بهروز اسکندرنیا فرماندار ساری نیز با تأکید بر رضایت‌مندی شهروندان گفت: حمایت از نانوایان قانون‌مدار و برخورد با تخلفات در دستور کار قرار دارد.

در پایان مقرر شد پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی در حوزه آرد و نان تدوین و برای تصمیم‌گیری به مدیریت ارشد استان ارائه شود.