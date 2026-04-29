به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم اظهار کرد: با توجه به توزیع به‌موقع کود و شرایط مساعد بارندگی، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در استان قزوین از مرز ۳۰۰ هزار تن عبور کند.

وی با تشریح آخرین وضعیت کشت، تأمین نهاده‌ها و مبارزه با آفات در استان، افزود: امسال حدود ۱۶۴ هزار هکتار از اراضی استان به زیرکشت گندم در بخش‌های آبی و دیم رفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار شرایط مناسب و همکاری کشاورزان، سال جاری به یکی از سال‌های موفق در زمینه تولید گندم برای استان قزوین تبدیل شود.

حریری مقدم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کود مورد نیاز کشاورزان گفت: توزیع کودهای پاییزه و بهاره از اواسط پاییز سال گذشته با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های صورت‌گرفته آغاز شد و نسبت به سال ماقبل آن، رشد قابل توجهی داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر گروه‌های رصد و پایش مزارع فعال هستند و کنترل آفات از جمله سن گندم، علف‌های هرز و احتمال بروز زنگ زرد به دلیل رطوبت بالا در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از فعالیت چهار گروه تخصصی به‌صورت مستمر در حوزه مبارزه با ملخ در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: کانون‌یابی و کنترل این آفت با استفاده از تجهیزات لازم از جمله پهپادهای سم‌پاش در حال انجام است.