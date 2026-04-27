۴ رقم جدید گندم برای ۴ اقلیم کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، گندم قوت غالب انسان بوده و پرمصرف‌ترین محصول کشاورزی به شمار می‌رود. خودکفایی در این محصول یکی از امتیازاتی است که امنیت غذایی را حتی در شرایط سخت تضمین می‌کند.

ایران پیش از اصلاحات ارضی در تولید گندم مورد نیاز کشور خودکفا بود و پس از خرد شدن زمین‌های کشاورزی از یک کشور تولیدکننده به کشوری واردکننده تبدیل شد.

ارقام زیادی این محصول استراتژیک کشاورزی دارد که بسته به اقلیم کارایی دارند. تغییرات اقلیمی و خشکسالی پژوهشگران و سیاست‌گذاران را بر آن داشته تا با اصلاح بذرها، ارقام مناسب با آب و هوای فعلی کشور پرورش دهند.

اخیرا طی بازدیدی که غلامرضا گل‌محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور داشتند از ۴ رقم جدید گندم برای ۴ اقلیم متفاوت ایران رونمایی شد. رقم «الماس» برای مناطق سردسیر، رقم «شفق» با ویژگی مقاومت در برابر شوری، رقم «کامل» سازگار با شرایط اقلیمی شمال کشور و رقم «ذوالقدر» مناسب اقلیم‌های گرم جنوب کشور بوده که می‌تواند عملکرد در سطح گندمزارهای کشور را بهبود ببخشد.

بنا بر اعلام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (تات) انتقال این ارقام جدید به مزارع کشاورزان، در اولویت برنامه‌های اجرایی معاونت زراعت و مؤسسات تحقیقاتی کشور قرار دارد.

افزایش بهره‌وری در کشت و تولید گندم ضمن خودکفایی واقعی کشور باعث می‌شود تا ایران به کشوری صادرکننده گندم در منطقه تبدیل شود.