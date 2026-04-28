به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه قرآن و معارف سیما در شب و روز میلاد حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) با گلچینی از برنامه‌های زنده میزبان بینندگان قرآنی است.

محفل کرسی تلاوت قرآن کریم ۷ و ۸ اردیبهشت، با عنوان تلاوت رضوی به صورت زنده از حرم مطهر در ساعت‌های ۱۷ تا ۱۷:۵۵ پخش می‌شود.

در ادامه مراسم ویژه روز ولادت امام رضا (ع)، یعنی مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر به صورت زنده از ساعت ۷ تا ۷:۵۵ صبح ۹ اردیبهشت، به صورت زنده پخش می‌شود.

برنامه زنده «نفحات» که در دهه کرامت از حرم مطهر پخش شده، در ۸ و ۹ اردیبهشت به صورت ویژه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۴ پخش می‌شود. این برنامه در برگیرنده بخش‌های مختلفی همچون گفتگوهای مردمی، بخش کارشناسی و گشت و گذار در اماکن مختلف حرم مطهر است.

همچنین برای مخاطبان گروه سنی کودک و نوجوان برنامه‌های «یکی بود یکی نبود» و «منم بچه مسلمان» در جدول پخش قرار گرفته است.

«یکی بود یکی نبود» ساعت ۹ تا ۹:۳۰ و «منم بچه مسلمان» ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت پخش می‌شود.

در ادامه ویژه‌برنامه شب ولادت امام رضا (ع) روی آنتن می‌رود که با پخش زنده تصاویر حرم و اجرای مولودی و گفتگو با کارشناسان همراه است. این ویژه‌برنامه ساعت ۱۹:۲۵ تا ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت پخش می‌شود.