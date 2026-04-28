به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امارات متحده عربی تصمیم خود برای خروج از اوپک و اوپک پلاس از اول ماه می سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس همسو با چشم انداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت این کشور ادعا شده است.

وزیر انرژی امارات در این خصوص خبر داد که کشورش این تصمیم را اتخاذ کرده است.

سهیل مزروعی به خبرگزاری رویترز گفت که این تصمیم پس از بررسی دقیق راهبردی در حوزه انرژی، بخش نفت و سایر بخش‌ ها اتخاذ شده است.

وی افزود که امارات مدت‌ هاست عضو اوپک و اوپک پلاس بوده و این اقدام را در زمان مناسبی انجام می‌ دهد.