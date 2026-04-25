به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دمیتری پسکوف در یک گفتوگوی تلفنی روزانه با خبرنگاران اعلام کرد که روسیه جریان نفت خود را به بازارهای جهانی حفظ میکند، اما ابتکار خاصی برای ارائه در ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) ندارد.
وی با تأکید بر اینکه روسیه به عرضه نفت خود ادامه میدهد، افزود: ما به مسئولیت خود در تثبیت قیمتها و به حداقل رساندن پیامدهای بحران جهانی انرژی متعهدیم.
سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد: تقاضا در حال رشد است، در حالی که مقدار عرضه نفت در بازار نهتنها روند افزایشی ندارد، بلکه برعکس، کاهش مییابد. اکنون هیچ ابتکار دیگری در دستور کار نیست.
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی، در پی افزایش قیمت نفت و در نتیجه رشد تورم بهدلیل پیامدهای جنگ علیه ایران، جهان بدترین بحران انرژی تاکنون را تجربه میکند.
روسیه یکی از کشورهای اصلی تأثیرگذار در ائتلاف اوپکپلاس با ۲۲ عضو است.
در سالهای اخیر، هشت عضو این ائتلاف با کاهش عرضه داوطلبانه در کنار کاهش تولید گروهی بهدنبال ثباتبخشی به بازارهای جهانی بودهاند. این هشت کشور از سال ۲۰۲۵ بهمنظور احیای سهم بازار، لغو کاهش عرضه داوطلبانه را آغاز کردهاند.
هشت عضو اوپکپلاس در تازهترین نشست ماهانه خود (۱۶ فروردین) برای حمایت از ثبات بازار نفت تصمیم گرفتند ۲۰۶ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند.
این تصمیم تا حد زیادی روی کاغذ است، زیرا اعضای اصلی آن بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قادر به افزایش تولید نیستند و حتی با کاهش تولید قابلتوجهی روبهرو شدهاند.
هشت عضو اوپکپلاس تصمیم گرفتهاند سوم مه ۲۰۲۶ (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت) گرد هم آیند.
