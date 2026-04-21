به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مقدار تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان در ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند - فروردین) نسبت به ماه قبل، درمجموع بیش از ۲۷ درصد کاهش یافته و از روزانه ۲۸ میلیون و ۶۶۶ هزار بشکه به روزانه ۲۰ میلیون و ۷۸۸ هزار بشکه در روز رسیده است. در نتیجه این تحولات و با تضعیف جایگاه عراق و امارات، ایران در این ماه با دو پله صعود در رتبه‌بندی تولیدکنندگان برتر اوپک، در رتبه دوم قرار گرفت.

در میان اعضای اوپک، عراق با افت تولید ۶۱ درصدی، بیشترین کاهش را تجربه و از رتبه دوم تولیدکننده برتر اوپک به رتبه چهارم سقوط کرده است؛ بر همین اساس تولید روزانه نفت عراق در مارس ۲۰۲۶، یک میلیون و ۶۲۵ هزار بشکه بوده که در مقایسه با ماه فوریه، ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار بشکه کمتر است.

عربستان سعودی پس از عراق، با از دست دادن ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار بشکه تولید روزانه نفت، بیشترین آسیب را متحمل شده است. مقدار تولید روزانه نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک از ۱۰ میلیون و ۲۱۱ هزار بشکه در ماه فوریه به ۷ میلیون و ۷۹۹ هزار بشکه در مارس رسیده که نشان‌دهنده افت ۲۲ درصدی است.

امارات نیز در ماه مارس ۲۰۲۶، شاهد از دست دادن ۴۴ درصد از تولید نفت خود بود. این کشور که در ماه فوریه، روزانه ۳ میلیون و ۴۱۹ هزار بشکه نفت تولید کرده بود، در ماه مارس تنها یک میلیون و ۸۹۲ هزار بشکه در روز تولید کرد، البته امارات در ماه مارس با توجه به عملکرد ضعیف‌تر عراق، موفق به حفظ رتبه سوم تولیدکنندگان اوپک شد، اما به هر حال حدود نیمی از مقدار تولید نفت خود را در این ماه از دست داده است.

تولید روزانه نفت کویت نیز با در مارس ۲۰۲۶ با افت ۵۳ درصدی به یک میلیون و ۲۱۳ هزار بشکه رسید و به این‌ ترتیب جایگاه تاریخی این کشور در اوپک نیز به لیبی و نیجریه رسید و پشت سر آنها قرار گرفت.

هرچند بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مقدار تولید روزانه نفت ایران نیز در مارس ۲۰۲۶، با اندکی کاهش (۱۸ هزار بشکه معادل ۵ درصد) روبه‌رو شده است، اما کشور ما با تولید ۳ و میلیون و ۶۰ هزار بشکه در رتبه دوم اوپک قرار گرفته و کمترین کاهش در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس را تجربه کرده است.

در خصوص روند تولید سایر اعضای اوپک در مارس ۲۰۲۶، باید به این نکته اشاره کرد که تولید تمام اعضا به غیر از ونزوئلا و نیجریه کاهشی بوده است، البته افزایش تولید این کشورها نیز به‌هیچ‌وجه به‌گونه‌ای نبوده که اخلال در عرضه نفت اوپک را جبران کند، به‌طوری که ونزوئلا از ۹۰۹ هزار بشکه در روز در فوریه به ۹۸۸ هزار بشکه در مارس رسیده و نیجریه نیز تنها ۲۲ هزار بشکه نفت به تولید روزانه خود افزوده است.

به نظر می‌رسد پیامدهای جنگ رمضان و مسدودسازی هوشمند تنگه هرمز از سوی ایران، اقتصاد و تولید نفت کشورهای حوزه خلیج فارس را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، با وجود این باید منتظر ماند و دید تداوم این رویارویی چه سرنوشتی را برای اعضای اوپک رقم می‌زند.