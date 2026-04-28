به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جان لارسون»، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنانی از خودرأیی دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

نماینده کنگره آمریکا در سخنان خود در این خصوص گفت: باید پیشنهاد تعرفه ای فاجعه بار ترامپ را متوقف کنیم. کنگره باید تصمیم گیری کند. این موضوع مهمی است.

«جان لارسون»، سپس اضافه کرد: قانون اساسی این را می گوید؛ (نه اینکه) ترامپ فکر کند فراتر از قانون قرار دارد و نباید از مصوبات کنگره پیروی کند؛ خواه در اعلام جنگ یا در نادیده گرفتن نقش کنگره در وضع تعرفه.