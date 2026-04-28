۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

نماینده کنگره آمریکا: ترامپ فکر می‌کند فراتر از قانون است

نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنانی هشدار داد: ترامپ فکر می‌کند فراتر از قانون است؛ او حتی در اعلام جنگ هم باید از مصوبات کنگره پیروی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جان لارسون»، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنانی از خودرأیی دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

نماینده کنگره آمریکا در سخنان خود در این خصوص گفت: باید پیشنهاد تعرفه ای فاجعه بار ترامپ را متوقف کنیم. کنگره باید تصمیم گیری کند. این موضوع مهمی است.

«جان لارسون»، سپس اضافه کرد: قانون اساسی این را می گوید؛ (نه اینکه) ترامپ فکر کند فراتر از قانون قرار دارد و نباید از مصوبات کنگره پیروی کند؛ خواه در اعلام جنگ یا در نادیده گرفتن نقش کنگره در وضع تعرفه.

    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. وزیر جنگ آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود.
    • منصور IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      تعدادی پیر مرد بازنشسته برای گذران وقت میروند در چندجا جمع می شوند بنام کنگره...سنا...دومکرات و جمهوری خواه ...جالب اینجاست این پیرمردها فکر می کنند در جایی برای کشور خدمت می کنند و قدرت امر و نهی دارند ..توهم و سراب...

