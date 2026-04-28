۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

دویچه‌وله: ادامه جنگ علیه ایران برای جمهوری‌خواهان هزینه دارد

یک رسانه آلمانی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، تداوم جنگ علیه ایران را برای حزب حاکم جمهوری‌خواه، از نظر سیاسی پرهزینه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه دویچه وله در گزارشی به تنش فزاینده میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کنگره این کشور بر سر ضرب‌الاجل قانونی جنگ علیه ایران پرداخت.

دویچه وله نوشت: بر اساس قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ که پس از جنگ ویتنام به تصویب رسید، عملیات نظامی رئیس‌جمهور آمریکا بدون مجوز کنگره تنها تا ۶۰ روز مجاز است و این مهلت تا اول ماه مه به پایان می‌رسد.

این رسانه آلمانی افزود: ترامپ می‌تواند یک بار این مهلت را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند و تحلیلگران این سناریو را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند. با این حال، تاکنون پنج قطعنامه در هر دو مجلس کنگره برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به رأی گذاشته شده که همگی به دلیل اکثریت جمهوری‌خواهان شکست خورده است.

دویچه وله با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر و احتمال از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان، تصریح کرد که کاهش محبوبیت ترامپ به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت، فشار مضاعفی بر رئیس‌جمهور آمریکا برای یافتن راه‌حلی آبرومندانه وارد ساخته است.

این رسانه غربی نوشت: رأی مثبت به ادامه جنگ برای جمهوری‌خواهان به مراتب پرهزینه‌تر از رأی منفی به قطعنامه‌های پایان آن خواهد بود.

