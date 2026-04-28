۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

افزایش بی‌اعتمادی جمهوری خواهان به وزیر جنگ آمریکا

یک رسانه غربی به افزایش جمهوری خواهانی که اعتماد خود را به وزیر جنگ آمریکا از دست داده اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه هیل، تعداد جمهوری خواهانی که در کنگره آمریکا اعتماد خود را نسبت به پیت هگست وزیر جنگ این کشور از دست داده اند در حال افزایش است.

آنها همچنین نسبت به بی ثباتی در روند انتخاب مسئولان داخل پنتاگون ابراز نارضایتی کرده اند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که آمریکایی‌ها پس از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، به شدت از پیت هگست وزیر جنگ این کشور ناراضی هستند؛ کسی که از متحدان جاه‌ طلب ترامپ به شمار می رود.

طبق آخرین نظرسنجی دیلی میل/جی ال پارتنرز از بیش از یک هزار آمریکایی، هگست با ۳۲ درصد محبوبیت، رتبه افتضاحی را (در کابینه ترامپ) به خود اختصاص داده است. در همین حال، رتبه عدم رضایت رئیس پنتاگون ۳۹ درصد است. اگرچه هگست با جمهوری‌خواهان در رقابت است و ۵۶ درصد از محافظه‌کاران از او حمایت می‌کنند، اما در بین مستقل‌ ها عملکرد ضعیفی دارد و کمی بیش از یک چهارم آنها، یعنی ۲۶ درصد، عملکرد او را تأیید می‌کنند.

بیش از نیمی از پاسخ‌ دهندگان دموکرات - ۵۲ درصد - از عملکرد وزیر ناراضی هستند، در حالی که تنها ۱۴ درصد او را تأیید می‌کنند.

