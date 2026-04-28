به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات جهادی استان در راستای کمکرسانی به مناطق متاثر از جنگ در تهران پرداخت و گفت: گروههای جهادی خراسان جنوبی در رشتههای مختلف تخصصی از جمله شیشهبری، مکانیک، بنایی، گچکاری و سایر عملیاتهای ساختمانی در مناطق هدف مستقر شدهاند.
وی افزود: از ابتدای هفته جاری گروههای جهادی تخصصی در حوزههای مختلف خدماترسانی به مردم تهران آغاز شدهاند و تاکنون بیش از ۱۳۰ جهادگر از شهرستانهای مختلف استان به این مناطق اعزام شدهاند.
هنری گفت: بهدنبال برنامهریزیهای دقیق، امشب نیز ۵۰ نفر دیگر از جهادگران شهرستانهای فردوس و سرایان به تهران اعزام خواهند شد و تا این مرحله، تعداد کل جهادگران اعزامی به ۱۸۰ نفر رسیده و این اعزامها بهصورت هفتگی ادامه خواهد داشت.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری مؤثر گروههای جهادی با نهادهای مرتبط، بیان کرد: کارگاههای متمرکز شیشهبری با همکاری شهرداری تهران و سازمان بسیج سازندگی کشور تشکیل شده است و جهادگران در این کارگاهها بهصورت متمرکز و سیار به انجام خدمات پرداختهاند.
به گفته وی برخی از جهادگران نیز در منازل آسیبدیده حضور دارند و عملیات اندازهگیری و نصب شیشه را انجام میدهند.
هنری همچنین از تشکیل "ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس استان" خبر داد و افزود: این ستاد برای ساماندهی و تمرکز کمکهای مردمی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مردم میتوانند کمکهای نقدی خود را به حساب متمرکز این ستاد واریز کنند یا اقلام غیرنقدی را از طریق گروههای جهادی و پایگاههای بسیج محلی تحویل دهند.
به گفته هنری، تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی، شامل طلا، دام و سایر اقلام از سوی مردم خراسان جنوبی جمعآوری شده است.
وی همچنین از ارسال بیش از ۶۲ هزار قرص نان به مناطق آسیبدیده از جنگ در تهران خبر داد و گفت: این کمکها پیش از تشکیل ستاد، بهصورت خودجوش در قالب پخت نان توسط مردم شهرستانهای بشرویه، سرایان و قاین اجرا شده است.
هنری در پایان گفت: این همافزایی و همکاری مردم مؤمن خراسان جنوبی نشاندهنده ایثار و همدلی در عرصه خدمترسانی به هموطنان آسیبدیده است و جهادگران خراسان جنوبی در تهران همچنان در حال ارائه خدمات در مناطق مختلف بوده و در تجمعات شبانه نقاط مختلف تهران حضور دارند.
نظر شما