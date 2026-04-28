۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

اعزام ۱۸۰ جهادگر خراسان جنوبی برای کمک به مناطق آسیب‌دیده از جنگ

بیرجند- مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از اعزام ۱۸۰ جهادگر استان به مناطق آسیب‌دیده استان تهران به‌منظور ارائه خدمات تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات جهادی استان در راستای کمک‌رسانی به مناطق متاثر از جنگ در تهران پرداخت و گفت: گروه‌های جهادی خراسان جنوبی در رشته‌های مختلف تخصصی از جمله شیشه‌بری، مکانیک، بنایی، گچ‌کاری و سایر عملیات‌های ساختمانی در مناطق هدف مستقر شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری گروه‌های جهادی تخصصی در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی به مردم تهران آغاز شده‌اند و تاکنون بیش از ۱۳۰ جهادگر از شهرستان‌های مختلف استان به این مناطق اعزام شده‌اند.

هنری گفت: به‌دنبال برنامه‌ریزی‌های دقیق، امشب نیز ۵۰ نفر دیگر از جهادگران شهرستان‌های فردوس و سرایان به تهران اعزام خواهند شد و تا این مرحله، تعداد کل جهادگران اعزامی به ۱۸۰ نفر رسیده و این اعزام‌ها به‌صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری مؤثر گروه‌های جهادی با نهادهای مرتبط، بیان کرد: کارگاه‌های متمرکز شیشه‌بری با همکاری شهرداری تهران و سازمان بسیج سازندگی کشور تشکیل شده است و جهادگران در این کارگاه‌ها به‌صورت متمرکز و سیار به انجام خدمات پرداخته‌اند.

به گفته وی برخی از جهادگران نیز در منازل آسیب‌دیده حضور دارند و عملیات اندازه‌گیری و نصب شیشه را انجام می‌دهند.

هنری همچنین از تشکیل "ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس استان" خبر داد و افزود: این ستاد برای سامان‌دهی و تمرکز کمک‌های مردمی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب متمرکز این ستاد واریز کنند یا اقلام غیرنقدی را از طریق گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج محلی تحویل دهند.

به گفته هنری، تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی، شامل طلا، دام و سایر اقلام از سوی مردم خراسان جنوبی جمع‌آوری شده است.

وی همچنین از ارسال بیش از ۶۲ هزار قرص نان به مناطق آسیب‌دیده از جنگ در تهران خبر داد و گفت: این کمک‌ها پیش از تشکیل ستاد، به‌صورت خودجوش در قالب پخت نان توسط مردم شهرستان‌های بشرویه، سرایان و قاین اجرا شده است.

هنری در پایان گفت: این هم‌افزایی و همکاری مردم مؤمن خراسان جنوبی نشان‌دهنده ایثار و همدلی در عرصه خدمت‌رسانی به هم‌وطنان آسیب‌دیده است و جهادگران خراسان جنوبی در تهران همچنان در حال ارائه خدمات در مناطق مختلف بوده و در تجمعات شبانه نقاط مختلف تهران حضور دارند.

