هاشمی: حمایت از جامعه عشایری اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه شنبه در آیین رونمایی از ماشین‌آلات سبک و سنگین راه‌سازی و آبرسانی اداره کل امور عشایری استان بیان کرد: نگاه ویژه به جامعه عشایری به دلیل نقش مهم آنان در امنیت تولید و پایداری اقتصادی کشور یک ضرورت است.

وی با اشاره به تحویل ۱۴ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به جامعه عشایری استان، افزود: این تجهیزات شامل تانکرهای آبرسانی، ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهای مورد نیاز خدمات‌رسانی به عشایر است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این تجهیزات در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل خدمت‌رسانی به بیش از ۲۲ هزار خانوار عشایری استان، تقدیم این قشر سختکوش می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از سه همت اعتبار برای دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و حوزه عشایری در نظر گرفته شده که سهم جامعه عشایری از این محل بیش از ۹۰ میلیارد تومان بوده است.

هاشمی تاکید کرد: خدمت به مردم به‌ویژه جامعه شریف عشایری حتی در سخت‌ترین شرایط از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم بوده و هیچ موضوعی مانع تداوم خدمت‌رسانی نخواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش مهمی از تأمین گوشت قرمز کشور نتوسط عشایر انجام می‌شود لذا شایسته بالاترین سطح حمایت و قدردانی هستند، افزود: مردم نجیب، زمان‌شناس و وفادار ایران اسلامی، به‌ویژه مردم شریف خراسان جنوبی، سرمایه اصلی نظام هستند و ما به نوکری این مردم افتخار می‌کنیم.