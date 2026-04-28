به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با تشریح جزئیات عملیات‌های انجام شده در سه روز گذشته (۵ لغایت ۷ اردیبهشت) اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت اخیر، نیروهای عملیاتی این سازمان در مجموع به ۲۴۴ مورد حادثه در سراسر کشور اعزام شده و به ۴۰۱ مصدوم خدمات‌رسانی کرده‌اند.

وی با اشاره به جزئیات امدادرسانی به مصدومان افزود: از میان حادثه‌دیدگان، ۱۱۳ نفر جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴۰ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند. همچنین با تلاش تیم‌های تخصصی، ۳۴ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی برای افراد محبوس در حوادث انجام شده است.

کبادی در ادامه به اقدامات حمایتی و اسکان اضطراری اشاره کرد و گفت: در این مدت به ۲۱۶ نفر امدادرسانی شده است که از این تعداد ۱۳ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۰ نفر به اماکن امن منتقل شدند و ۱۴۶ نفر نیز اقلام اضطراری دریافت کردند. همچنین با توجه به شرایط جوی، تخلیه آب از ۱۴ باب منزل مسکونی توسط تیم‌های سیلاب انجام گرفت.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با حضور فعال ۱۴۰۱ نیروی عملیاتی در قالب ۳۹۱ تیم تخصصی صورت گرفته است تا در کمترین زمان ممکن به یاری هموطنان حادثه‌دیده بشتابند.