۲۴۰ مأموریت عملیات امدادونجات در ۳ روز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات این سازمان با تشریح گزارش عملیات امدادونجات از تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ فروردینماه اظهار داشت:در ۷۲ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در مجموع ۲۴۰ مورد حادثه را پوشش دادند که در این ماموریتها به ۳۹۱ مصدوم خدمات لازم ارائه شد.
کبادی با اشاره به جزئیات انتقال و درمان مصدومان افزود:از میان آسیبدیدگان، ۱۱۴ نفر جهت تکمیل فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۱ نفر نیز در محل حادثه خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند. همچنین با تلاش امدادگران، ۳۹ نفر در عملیاتهای نجات فنی و رهاسازی از شرایط مخاطرهآمیز نجات یافتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر به اقدامات انجام شده در بخش حوادث طبیعی و شرایط جوی اشاره کرد و گفت:در این بازه زمانی به ۹۸ نفر امدادرسانی مستقیم صورت گرفت. این خدمات شامل رهاسازی ۱۱ دستگاه خودروی گرفتار در حوادث طبیعی ۴۴ حادثهدیده، اسکان اضطراری ۵ نفر، انتقال ۶ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام ضروری میان ۶۱ نفر از هموطنان بوده است.
محمدحسین کبادی، با قدردانی از تلاش شبانهروزی نجاتگران خاطرنشان کرد: این حجم از عملیاتها با بهرهگیری از توان ۱۴۵۹ نیروی عملیاتی در قالب ۳۶۲ تیم تخصصی به سرانجام رسیده است تا در کمترین زمان ممکن به یاری حادثهدیدگان بشتابند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی همیشگی نیروهای امدادی، از مردم خواست در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند این شماره بهصورت شبانهروزی، حتی بدون سیمکارت و در مناطق فاقد پوشش کامل شبکه تلفن همراه، آماده دریافت گزارشهای حادثه و اعزام سریع تیمهای عملیاتی است.
