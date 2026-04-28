به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شب میلاد ثامنالحجج حضرت امام رضا (ع) و مکلف شدن دختران دبستان شاهد خرمآباد، مراسمی با عنوان «جشن تکلیف نگار در بهشت» به یاد شهیده «نگار قلیپور» از شهدای جنگ رمضان در پردیس سلامت شهید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان برگزار میشود.
شهیده نگار قلیپور؛ دانشآموز مظلوم جنگ رمضان
در حملات بامداد دوشنبه، سوم فروردینماه، «نگار قلیپور»، دانشآموز پایه سوم دبستان شاهد ناحیه یک و خواهر وی «نرگس قلیپور»، دانشآموز پایه نهم مدرسه رضوان ناحیه یک خرمآباد، به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.
این دو دانشآموز که از اعضای یک خانواده هستند، در جوار پدر و مادر خود و به دنبال حمله به یک منطقه مسکونی و غیرنظامی از سوی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیدند.
گرامیداشت یاد شهیده نگار در جشن تکلیف دختران همسن و سالش
این مراسم به یاد شهیده «نگار قلیپور» برگزار میشود تا دخترانی که امروز به سن تکلیف میرسند، با آرمانهای شهدا آشنا شده و راه آنان را ادامه دهند.
نگار، دانشآموز مظلوم و بیگناهی بود که در اوج نوجوانی، توسط دشمن جنایتکار به شهادت رسید.
جزئیات برگزاری مراسم
این مراسم روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۱ برگزار میشود.
از عموم مردم ولایتمدار و خانوادههای معظم شهدا دعوت میشود با حضور گسترده خود، یاد و خاطره شهدای دانشآموز جنگ رمضان را گرامی بدارند.
مراسم «جشن تکلیف نگار در بهشت» در ابتدای خیابان رازی، پردیس سلامت شهید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان برگزار میشود.
نظر شما