  1. استانها
  2. خوزستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

فشنگ غیرمجاز در امیدیه کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه از کشف یک هزار و ۵۰۰ فشنگ کلاشینکف از یک دستگاه خودروی سواری و دستگیری یک نفر در این ارتباط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل مهمات غیرمجاز توسط سرنشین یک دستگاه خودروی سواری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه اظهار کرد: پس از توقیف خودرو در بازرسی از آن تعداد یک هزار و ۵۰۰ فشنگ جنگی مربوط به سلاح کلاشینکف کشف و در این عملیات یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی امیدیه با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان سلاح و مهمات، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6814255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها