فشنگ غیرمجاز در امیدیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل مهمات غیرمجاز توسط سرنشین یک دستگاه خودروی سواری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه اظهار کرد: پس از توقیف خودرو در بازرسی از آن تعداد یک هزار و ۵۰۰ فشنگ جنگی مربوط به سلاح کلاشینکف کشف و در این عملیات یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی امیدیه با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان سلاح و مهمات، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.