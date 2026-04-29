کشف ۵۶ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری توسط مرزبانان در ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در مرزهای استان سیستان وبلوچستان و آذربایجان غربی طی ۴۸ ساعت گذشته با کار اطلاعاتی دقیق و انجام کمین‌های هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی به داخل کشور شده و در چند رشته عملیات با اقدام اطلاعاتی و رزمی آنان را زمینگیر و متلاشی کردند.

وی با اشاره به توفیقات مرزبانان، افزود: مرزبانان شجاع در این چند رشته عملیات؛ موفق به کشف تعداد ۵۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات که با هدف شوم قصد ورود به داخل کشور توسط عناصر فرصت طلب را داشت، شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از توپوگرافی مناطق مرزی به سمت خاک کشور مقابل گریختند، گفت: تلاش اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی انتظامی کشور تاکید کرد: مرزبانان تلاشگر به طور شبانه روزی با تیزبینی و درایت، بر مرزهای کشور اشراف کامل داشته و با تمام توان مانع ورود سلاح و مهمات و عبور و مرور غیرمجاز از مرزها می شوند.