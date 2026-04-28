بازطراحی مسیرهای تردد و افزایش خدمات رفاهی در ترمینال سلام

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، در آستانه آغاز عملیات عظیم حج تمتع ۱۴۰۵، صبح امروز نشست راهبردی میان جواد صالحی آرتیمانی معاون بهرهبرداری فرودگاهی و جمعی از مسئولان شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با علی رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در سالن جلسات ترمینال سلام شهر فرودگاهی برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی آخرین وضعیت زیرساختها و هماهنگی نهایی برای اعزام زائران بیتالله الحرام تشکیل شد، طرفین بر لزوم ارتقای سطح خدماترسانی و حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی تأکید کردند.
تسهیل در تردد و کاهش زمان ایستایی
علی رشیدیان در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه شهر فرودگاهی، اظهار کرد: اولویت اصلی ما در حج ۱۴۰۵، آرامش خاطر زائران از لحظه ورود به فرودگاه است. با توجه به تجربیات سالهای گذشته، تمرکز اصلی در این جلسه بر بهینهسازی فرآیند پذیرش، بازرسیهای گذرنامه و مدیریت جابهجایی بار متمرکز بود تا کمترین زمان ایستایی را در سالنهای انتظار شاهد باشیم.
ترمینال سلام و میزبانی در تراز شان زائران
جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهرهبرداری فرودگاهی نیز با ارائه گزارشی از آمادگی فنی و عملیاتی ترمینال سلام گفت: ترمینال سلام به عنوان قطب پروازهای زیارتی کشور، با تمام ظرفیت آماده میزبانی از ضیوفالرحمن است. در طرح جدید اعزام، مسیرهای تردد زائران بازنگری شده و ایستگاههای خدماتی و رفاهی در طول مسیر اسکان موقت زائران در ترمینال افزایش یافته است تا فرآیند خروج با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
در بخش دیگری از این گفتگو، بر تعامل تنگاتنگ میان پلیس فرودگاه، سپاه حفاظت، گمرک و شرکتهای هواپیمایی تأکید شد. مقرر گردید با استقرار تیمهای راهنما در نقاط مختلف ترمینال سلام، هدایت زائران (بهویژه زائران سالخورده) با سهولت کامل انجام پذیرد.
این نشست با بازدید میدانی مدیران از گیتهای خروجی و سالنهای پذیرش بار به پایان رسید. با تمهیدات اندیشیده شده در این جلسه، پیشبینی میشود عملیات حج ۱۴۰۵ در حوزه فرودگاهی، با نظم و کیفیتی مناسب مطابق با استانداردها انجام شود.
