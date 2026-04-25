به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پرواز برنامه‌ای مسیر تهران - مشهد - تهران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پس از وقفه‌ای ۵۶ روزه ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز (شنبه، ۵ اردیبهشت) انجام شد.

با آغاز بازگشایی تدریجی فضای هوایی کشور و ازسرگیری پروازها، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امروز پروازهای برنامه‌ای خود در این مسیر را مجدداً برقرار کرد.

انجام این پروازها پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته و به‌عنوان گامی مهم در مسیر بازگشت تدریجی به شرایط عادی عملیات پروازی ارزیابی می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز تهران به مشهد امروز ساعت ۱۰:۰۰ با یک فروند ایرباس ۳۲۰ و با حضور ۱۰۷ نفر مسافر و خدمه پروازی از فرودگاه مهرآباد انجام شد. همچنین این پرواز فردا (یکشنبه، ۶ اردیبهشت) با شماره ۳۵۰۲ در ساعت ۱۰:۰۰ از همین فرودگاه انجام خواهد شد.

پرواز بازگشت مشهد به تهران نیز با شماره ۳۵۰۳ در ساعت ۱۲:۳۰ از فرودگاه مشهد انجام شده و در ساعت ۱۴:۱۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

گفتنی است نخستین پرواز در سال جاری در مسیر تهران - مشهد - تهران، روز چهارشنبه، ۲ اردیبهشت انجام شده بود.

متقاضیان خرید بلیت پروازهای «هما» می‌توانند علاوه بر مراجعه به پایگاه اینترنتی رسمی این شرکت به نشانی «iranair.com»، از طریق تماس با دفتر فروش تلفنی هما به شماره ۴۶۶۲۱۸۸۸ نیز اقدام کنند.