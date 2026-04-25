  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

پروازهای فرودگاه مهرآباد با محدودیت تعداد و ساعات عملیاتی آغاز شد

پروازهای فرودگاه مهرآباد با محدودیت تعداد و ساعات عملیاتی آغاز شد

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: فعالیت فرودگاه‌های واقع در مناطق غربی و مرکزی کشور و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران با محدودیت‌های مشخصی در تعداد پروازها و ساعات عملیاتی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با تشریح برنامه جدید شبکه پروازی کشور اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، از امروز (شنبه، ۵ اردیبهشت‌) فضای بخش‌های شرقی کشور برای برقراری پروازهای داخلی و عبوری در اولویت بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این فاز، فرودگاه‌های استانی از جمله مشهد، زاهدان، کرمان، یزد و بیرجند به‌عنوان نقاط کلیدی در هدایت ترافیک هوایی فعال خواهند بود و امکان ارائه خدمات کامل ناوبری در این مناطق فراهم شده است.

امیرانی با اشاره به وضعیت فعالیت در سایر مناطق و محدودیت‌های موجود تصریح کرد: در خصوص فرودگاه‌های واقع در مناطق غربی و مرکزی کشور از جمله تبریز، کرمانشاه، اهواز، ارومیه، ایلام، آبادان، اصفهان، شیراز و رشت و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران، فعالیت‌ها با محدودیت‌های مشخصی در تعداد پروازها و ساعات عملیاتی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این تصمیم با هدف انطباق دقیق حجم ترافیک هوایی با ظرفیت‌های فنی موجود و تضمین بالاترین سطح ایمنی در هدایت پروازها اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره اقدامات فنی برای جبران آسیب‌های زیرساختی بیان کرد: متخصصان داخلی بلافاصله فرآیند بازسازی تجهیزات ارتباطی و کمک‌ناوبری را آغاز کرده‌اند و در حال حاضر تمرکز اصلی بر حفظ پایداری خدمات با استفاده از توان فنی موجود و راهکارهای جایگزین است.

وی یادآور شد: تغییر در کمیت پروازها و رفع تدریجی محدودیت‌ها در مناطق غربی، تنها پس از ارزیابی‌های امنیتی توسط مبادی ذی‌ربط انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تعاملات بین‌المللی خاطرنشان کرد: رایزنی‌ها با ایرلاین‌های خارجی برای تبیین وضعیت مسیرها و جذب مجدد پروازهای عبوری آغاز شده است، با این حال افزایش تعداد این پروازها به‌صورت مرحله‌بندی‌شده و با اطمینان کامل از پایداری شرایط فنی و ایمنی کشور دنبال خواهد شد تا بهترین سطح خدمات در چارچوب ظرفیت‌های موجود ارائه شود.

کد مطلب 6810701
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    پریا IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      پرواز هم باز شد پس چرا اینترنت وصل نمیشه 🧐

