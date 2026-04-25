پروازهای فرودگاه مهرآباد با محدودیت تعداد و ساعات عملیاتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با تشریح برنامه جدید شبکه پروازی کشور اظهار کرد: مطابق برنامهریزیهای عملیاتی، از امروز (شنبه، ۵ اردیبهشت) فضای بخشهای شرقی کشور برای برقراری پروازهای داخلی و عبوری در اولویت بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود: در این فاز، فرودگاههای استانی از جمله مشهد، زاهدان، کرمان، یزد و بیرجند بهعنوان نقاط کلیدی در هدایت ترافیک هوایی فعال خواهند بود و امکان ارائه خدمات کامل ناوبری در این مناطق فراهم شده است.
امیرانی با اشاره به وضعیت فعالیت در سایر مناطق و محدودیتهای موجود تصریح کرد: در خصوص فرودگاههای واقع در مناطق غربی و مرکزی کشور از جمله تبریز، کرمانشاه، اهواز، ارومیه، ایلام، آبادان، اصفهان، شیراز و رشت و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران، فعالیتها با محدودیتهای مشخصی در تعداد پروازها و ساعات عملیاتی آغاز میشود.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف انطباق دقیق حجم ترافیک هوایی با ظرفیتهای فنی موجود و تضمین بالاترین سطح ایمنی در هدایت پروازها اتخاذ شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره اقدامات فنی برای جبران آسیبهای زیرساختی بیان کرد: متخصصان داخلی بلافاصله فرآیند بازسازی تجهیزات ارتباطی و کمکناوبری را آغاز کردهاند و در حال حاضر تمرکز اصلی بر حفظ پایداری خدمات با استفاده از توان فنی موجود و راهکارهای جایگزین است.
وی یادآور شد: تغییر در کمیت پروازها و رفع تدریجی محدودیتها در مناطق غربی، تنها پس از ارزیابیهای امنیتی توسط مبادی ذیربط انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تعاملات بینالمللی خاطرنشان کرد: رایزنیها با ایرلاینهای خارجی برای تبیین وضعیت مسیرها و جذب مجدد پروازهای عبوری آغاز شده است، با این حال افزایش تعداد این پروازها بهصورت مرحلهبندیشده و با اطمینان کامل از پایداری شرایط فنی و ایمنی کشور دنبال خواهد شد تا بهترین سطح خدمات در چارچوب ظرفیتهای موجود ارائه شود.
نظر شما