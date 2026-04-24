ازسرگیری پروازهای خارجی فرودگاه امام(ره) از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فرودگاه امام(ره) با بازگشایی آسمان کشور و ازسرگیری پروازها، اعزام و پذیرش مسافران نیز در این فرودگاه از سر گرفته شده است و از فردا (شنبه، ۵ اردیبهشت) پروازهای خارجی انجام خواهد شد.

بر این اساس فردا شهر فرودگاهی امام(ره) پروازهایی به مقاصد استانبول و مسقط خواهد داشت.

گفته می شود این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ماهان، ایران ایرتور و سپهران انجام خواهد شد. همچنین با درخواست های جدید برای پرواز و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان هواپیمایی نیز برنامه پروازی برای روزهای آینده به روز رسانی می شود.