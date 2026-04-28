به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی و برنامه عملکرد بودجه‌ای شهرهای جدید با حضور شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، فرزاد حسنی عضو هیئت‌مدیره، حبیب اله چاغروندی معاون فنی و اجرایی و سایر مدیران کل ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه مسائلی از جمله پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، طرح مسکن استیجاری و واگذاری به زوج‌های جوان، تعیین تکلیف پروژه‌های افتتاحی در خردادماه، آخرین وضعیت تعداد واحدهای دارای قرارداد مشارکت مدنی، تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام و رفع موانع موجود، آخرین وضع طرح‌های توسعه شهری و شهرهای جدید ساحلی، موضوع مدیریت بحران و مدیریت اراضی و همچنین موضوعات مربوط به تحقق بودجه و درآمد به صورت شهر به شهر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

پروژه‌های افتتاحی باید همراه با زیرساخت مناسب به متقاضیان تحویل داده شود

ملکی در این جلسه با تأکید بر برگزاری جلسات منظم و ارائه راهکارهای مناسب از سوی تیم های اجرایی به منظور تسریع در برون رفت از مشکلات و تحقق اهداف طبق برنامه ریزی های صورت گرفته بیان کرد: پروژه‌های افتتاحی باید همراه با زیرساخت مناسب به متقاضیان تحویل داده شود و همه شهرها باید به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص ادامه داد: هرچند شرکت های تابعه باید برخورد لازم با متقاضیان بدحساب را به منظور جلوگیری از توقف پروژه ها داشته باشند اما موظف هستند تمامی تلاش خود را برای مدیریت هزینه در افزایش هزینه های ساخت و ساز داشته و کمترین تبعات را برای مردم قائل شوند.

وی همچنین بر لزوم همکاری با وزارت نیرو در رفع مشکلات زیرساختی پروژه ها تأکید کرده و گفت: خوشبختانه هم افزایی خوبی در سطح مجموعه شهرهای جدید با وجود مشکلات موجود و شرایط بحرانی کشور در یک سال گذشته وجود داشته و رشد خوبی از فعالیت ها را نشان می دهد که قطعا تمامی آن نتیجه یک کار تیمی مؤثر محسوب می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه، پیگیری مشارکت و پیشرفت پروژه های مسکن حمایتی از سوی دفاتر توسعه مسکن و همچنین پیشرفت فیزیکی آن‌ها از سوی بخش فنی و اجرایی را امری ضروری دانست و تاکید کرد: مشکلات موجود در سطح استان از سوی شرکت‌های تابعه و در سطح ملی به ستاد گزارش شده و از سوی ما باید پیگیری شود؛ هیچ پروژه‌ای نباید تعطیل شده و موانع موجود باید پروژه به پروژه پیگیری، بررسی و رفع شود. در این راستا حوزه شهرسازی و معماری نیز موظف به پیگیری طرح‌های مطالعاتی توسعه شهری بوده و موضوع پروژه‌های مولدسازی را با هدف کمک به منابع درآمدی در شهرها دنبال خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تمامی شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته در رفع مشکلات مطروحه در جلسه بعدی خواهند بود.