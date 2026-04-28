بازدید خبرنگاران خارجی از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ خبرنگار خارجی با سفر به بندرعباس به شمال تنگه هرمز رفتند تا واقعیت میدان را روایت کنند.این خبرنگاران از کشورهای آمریکا، انگلستان، یونان، روسیه و لبنان هستند.
کاتیا آنتونیادی خبرنگار از یونان میگوید: به اینجا آمدهایم تا واقعیتهای جنگ را بگوییم، زیرا در رسانههای دنیا از واقعیتهای میدان نبرد گفته نمیشود، ما اینجا در تنگه هرمز هستیم و مدیریت این تنگه به دست ایران نشانه پیروزی این کشور است.
وی گفت: ازهمه خبرنگاران خارجی میخواهم به ایران بیایند تا واقعیت را از نزدیک ببینند.
وایات رید خبرنگار از آمریکا میگوید: ما امروز در تنگه هرمز کشتیهای زیادی دیدیم که منتظر اجازه ایران برای عبور بودند و این نشان میدهد قدرت آمریکا در این منطقه از بین رفته است و ایران رژیم حقوقی جدیدی در اینجا تعیین کرده است.
محمود عساف خبرنگار لبنانی نیز گفت: پیش از این جنگ، تنگه هرمز باز بود و آمریکا و رژیم صهیونیستی فکر میکردند که پس از حمله هیچ اتفاقی به زیان آنها در منطقه نمیافتند، اما ایران تنگه هرمز را بست و این قدرت ایران را نشان میدهد.
وی گفت: در نهایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپاییها زیان دیده این میدان نبرد خواهند بود.
