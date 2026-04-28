تحلیلگر عراقی: آمریکا از اهداف قبلی خود علیه ایران دست کشیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد، محاسبات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اشتباه از آب درآمد. در حال حاضر تمام تمرکز واشنگتن بر روی باز کردن تنگه هرمز است.

وی اضافه کرد، راهبرد کنونی آمریکا به معنی دست کشیدن از اهداف اعلامی علیه ایران به ویژه در سایه دستاوردهای این کشور در میدان نبرد است.

السراج بیان کرد، به دنبال همین دستاوردها ۱۵ ژنرال آمریکایی کنار گذاشته شدند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی نیز از بحران واقعی در جبهه داخلی رنج می برد. پیروز کنونی این جنگ ایران است.