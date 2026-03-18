۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

تنگه هرمز و پیروزی راهبردی ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یادداشتی نوشت: آمریکا در مواجهه با ایران در بن‌بست کامل راهبردی گرفتار شده؛ نبردی که قرار بود نمایش قدرت باشد، اکنون به کابوسی برای واشنگتن بدل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «تنگه هرمز و پیروزی راهبردی ایران» نوشت: نبردی که قرار بود نمایش قدرت باشد، اکنون به کابوسی سیاسی و نظامی برای واشنگتن بدل شده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

مخالفت گسترده کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی با درخواست دونالد ترامپ برای کمک نظامی جهت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل جمهوری اسلامی ایران، حاصل لطف و عنایت پروردگار و حضور مقتدرانه شیر بچه‌ها و دریادلان نیروهای مسلح در آب‌های خلیج فارس با ضربه‌های مؤثر به ناوهای آمریکایی و مدیریت هوشمند این تنگه است.

آمریکا در مواجهه با ایران در بن‌بست کامل راهبردی گرفتار شده است؛ نبردی که قرار بود نمایش قدرت باشد، اکنون به کابوسی سیاسی و نظامی برای واشنگتن بدل شده است.

آمریکا در ظاهری تهاجمی درگیر میدانی شده که قواعدش را ایران اسلامی تعیین می‌کند؛ میدانی که در آن برد موشک‌ها و پهپادهای نقطه زن در کنار حضور چشم‌گیر و همه روزه مردم در سطح خیابان‌ها که نمادی از همبستگی ملی ایرانیان است، باعث گردیده تا زمان به ضرر آمریکا و رژیم صهیونی در جریان باشد.

علی‌رغم تقلای ترامپ برای تحریف واقعیت و القای پیروزی مطلق آمریکا و رژیم صهیونی، آنچه ابتدا به عنوان «پیروزی سریع» در رسانه‌های غربی و صهیونیستی معرفی شد، اکنون به «شکست تحقیرآمیز» تبدیل شده است. این تغییر ادبیات، برآمده از واقعیت‌های میدانی در سطح منطقه است و اینجا تنگه هرمز است که پیروز راهبردی و نهایی را مشخص می‌کند.

زهرا علیدادی

