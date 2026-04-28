علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فروردینماه سال ۱۴۰۵، آمار جابهجایی بیش از ۵۴ هزار تن کالای ترانزیتی و صادراتی از طریق پایانههای مرزی پرویزخان و خسروی به ثبت رسیده است. وی با تأکید بر اهمیت این مبادلات گفت: این میزان جابهجایی کالا، به روشنی بیانگر نقش بسیار مؤثر و استراتژیک مرزهای استان کرمانشاه در چرخه اقتصاد و تجارت خارجی کشور است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با تشریح دقیق عملکرد پایانه مرزی پرویزخان افزود: در نخستین ماه از سال جاری، ترانزیت ورودی از این مرز رسمی با تردد ۶۳۵ دستگاه ناوگان و حمل ۱۷ هزار و ۷۲۱ تن کالا انجام پذیرفت که توانسته است سهم قابل توجهی از کل عملیات جابهجایی مرزی را به خود اختصاص دهد.
وی در ادامه بیان کرد: در همین مدت زمان، ترانزیت خروجی از پایانه مرزی پرویزخان نیز با تردد ۳۳۳ دستگاه ناوگان باری و جابهجایی ۶ هزار و ۴۶ تن کالا به ثبت رسیده است. همچنین در بخش صادرات حمل یکسره از این مرز، ۷۸۶ دستگاه ناوگان سنگین موفق شدند بالغ بر ۱۹ هزار و ۷۰۷ تن انواع کالا را به مقاصد هدف و بازارهای صادراتی منتقل کنند.
سلیمی همچنین با اشاره به آمار عملکرد پایانه مرزی خسروی در غرب استان تصریح کرد: در فروردینماه ۱۴۰۵، روند ترانزیت خروجی از این پایانه مهم نیز با فعالیت و تردد ۴۴۰ دستگاه ناوگان باری و جابهجایی ۱۰ هزار و ۷۸۳ تن کالا با موفقیت انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها خاطرنشان کرد: مرزهای پرویزخان و خسروی بهعنوان دو گذرگاه مهم و حیاتی تجاری در استان کرمانشاه، نقشی کلیدی در تسهیل مبادلات کالا ایفا میکنند؛ از این رو، توسعه روزافزون خدمات و بهبود فرآیندهای تردد ناوگان در این پایانهها با جدیت تمام توسط این ادارهکل پیگیری و دنبال میشود.
