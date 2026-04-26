صادرات ۱۳.۵ میلیون تن کالا از مسیرهای زمینی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از ترانزیت ۱۶ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۷۵۱ تن کالا از طریق مرزهای زمینی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان ترانزیت جادهای با انجام ۷۴۲ هزار و ۳۶۲ سفر توسط ناوگان حملونقل بینالمللی محقق شده است.
وی افزود: در سال گذشته، ۱۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۴۶ تُن کالا از کشور صادر شده که این حجم از صادرات با انجام ۵۶۲ هزار و ۹۷۴ سفر ناوگان حملونقل کالا صورت گرفته است.
اکبری ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، دو میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۶۸ تُن کالا از طریق ۱۱۲ هزار و ۹۶۸ سفر ناوگان حملونقل بینالمللی وارد کشور شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حال حاضر عملیات حمل کالا در شبکه راههای کشور با فعالیت ۳۰۷۸ شرکت در بخش حملونقل بینالمللی کالا در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در بخش جابهجایی مسافران نیز ۶۸ شرکت و شعبه در حوزه حملونقل بینالمللی مسافر فعال هستند و خدماترسانی در مرزهای زمینی کشور را بر عهده دارند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: جابهجایی کالا و مسافر در مسیرهای بینالمللی با تکیه بر توان ۶۳ هزار راننده ماهر و حرفهای و بهرهگیری از ۵۱ هزار دستگاه ناوگان حملونقل عمومی، بهصورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۸ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور فعال بوده و فرآیند تبادل کالا و تردد مسافر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه از طریق این پایانهها برقرار است.
