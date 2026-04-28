به‌گزارش خبرنگار مهر،نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در پی رصد و پایش مستمر، چند نفر را به‌دلیل برقراری تماس با شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

بنابر این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان که سابقه قبلی نداشته‌اند، پس از ارائه توضیحات و تعهد مبنی بر خودداری از تکرار چنین اقداماتی، از سوی مراجع مربوط آزاد شده‌اند.

گفته می‌شود در میان افراد بازداشت‌شده، تعدادی نیز زیر سن قانونی بوده‌اند.

منابع محلی می‌گویند، خانواده‌های این افراد از تماس فرزندانشان با رسانه‌های معاند بی‌اطلاع بوده‌اند.

همچنین توصیه شده است والدین در شرایط حساس کنونی بر رفتار و ارتباطات فرزندان خود نظارت بیشتری داشته و آن‌ها را نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی اقدامات غیرقانونی آگاه کنند.