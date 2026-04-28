به گزارش خبرنگار مهر، اتابک نادری عصر سهشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی که همزمان با دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) در تبریز برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگی و دشواریهای موجود در جامعه، اظهار کرد: هنرمندان تئاتر در این روزهای سخت، کاری بزرگ انجام دادهاند. حضور آنان نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای جهان حامل پیام امید، انگیزه و پایداری است.
وی با تسلیت به شهدای جنگ رمضان، افزود: در تهران از هفته گذشته بیش از ۳۰ نمایش روی صحنه رفته که با استقبال خوب مخاطبان روبهرو شده است. این یعنی هنرمندان ما در حال انجام رسالت خود هستند؛ رسالتی که همان دمیدن جان در روح جامعه است. این حرکت، پیامی روشن برای مردم ایران و حتی جهان دارد؛ تابآوری ملت ما جهانی شده و باید به این ظرفیتهای فرهنگی و انسانی افتخار کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تئاتر کشور، خاطرنشان کرد: برای پیشرفت، نخست باید به خودمان رجوع کنیم و رفتار حرفهایتری داشته باشیم. رویدادمحوری نباید اصل باشد؛ زیرا رسالت تئاتر در جشنواره خلاصه نمیشود. جشنوارهها بسترهای مهمی هستند، اما روح واقعی تئاتر در ارتباط مستقیم با مردم معنا مییابد.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده هنر تئاتر، گفت: دیپلماسی هنری در پیش است و باید از آن بهره بگیریم تا فرهنگ ما بیشازپیش جهانی شود. رابطه میان حاکمیت و هنرمندان نیز باید مستحکمتر شود. این مهم تنها زمانی ممکن است که مدیران و مسئولان از نزدیک پای تئاتر بنشینند و با چشم خود، تأثیر این هنر را ببینند.
وی در پایان تأکید کرد: در عرصه تئاتر، ظرفیتهای خیرهکنندهای داریم. فقط لازم است در برابر مشکلات صبور باشیم. من هم در مسیر حل این دشواریها گام برداشتهام و باور دارم با همت شما هنرمندان میتوانیم از این مسیر عبور کنیم.
