اعلام برگزیدگان هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار شد، پس از رقابت آثار برجسته از استان‌های مختلف کشور، برگزیدگان خود را در بخش‌های گوناگون شناخت. به برگزیدگان دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا شد.

بازیگری زن

در بخش بازیگری زن، مبینا عین‌آبادی برای نمایش «روز بیست‌ونهم ساعت نه» از نیشابور جایزه اول را کسب کرد. فرناز فتح‌راضی برای نمایش «روزنه» از آذرشهر مقام دوم و آرزو رضا کرمی برای نمایش «آش» از اصفهان مقام سوم را از آن خود کردند.

همچنین هیئت داوران از نسرین هوشیار («اگر می‌تونی مرا بگیر» از اردبیل)، لاله‌نگار فخار («در باران آمد» از یزد) و نیلوفر قاسمی («گوهر» از مرند) تقدیر کرد.

بازیگری مرد

در بخش بازیگری مرد، رحمان اسلامی با نمایش «سلسله» از قم به مقام اول دست یافت. محمدرضا جمال برای نمایش «کفترباز» از تهران دوم شد و جایزه سوم به صورت مشترک به علی عابدی («آش» از اصفهان)، محمد رسائلی («پانما» از بهشهر) و عبدالرضا بلوچ‌نژاد («آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود بر گور من، بکارش» از بندرعباس) تعلق گرفت.

مهدی جوکار نیز جایزه ویژه پیشکسوت را برای نمایش «هفت هشتم» دریافت کرد.

کارگردانی

علیرضا داوری با نمایش «آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود بر گور من، بکارش» از بندرعباس عنوان نخست کارگردانی را کسب کرد. محمدرضا شاه‌مردی («سلسله» از قم) مقام دوم و غریب منوچهری («اگر می‌تونی مرا بگیر» از اردبیل) و پویان عطایی («آش» از اصفهان) به طور مشترک سوم شدند.

سایر بخش‌ها

در نمایشنامه‌نویسی، محمدرضا شاه‌مردی («سلسله») اول، علیرضا داوری («آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود بر گور من، بکارش») دوم و محسن مسعودی‌فر («روز بیست‌ونهم ساعت نه») سوم شدند.

در طراحی صحنه، میثم نویریان («کفترباز» از تهران) رتبه اول، پویان عطایی («آش» از اصفهان) دوم و فرناز فتح‌راضی («روزنه» از آذرشهر) سوم شدند.

در بخش موسیقی، علی پیلارم برای نمایش «آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود بر گور من، بکارش» به عنوان برگزیده معرفی شد و معین اعتقادی برای نمایش «روز بیست‌ونهم ساعت نه» مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین در بخش طراحی گریم، از رضا صاحب‌نظر برای نمایش «اگر می‌تونی مرا بگیر» تقدیر به عمل آمد.

